Perillo: "Buona la prima per Garcia, grande prestazione della squadra ma c'è una bocciatura"

Notizie Calcio Napoli – Buona la prima per il Napoli che espugna lo Stirpe con un netto 3-1 sul Frosinone. Il collega e vicedirettore del Tgr, Antonello Perillo, ha commentato sui social la prestazione dei campioni d’Italia:

“Il Napoli riparte nel segno di un grandissimo Osimhen, autentico trascinatore in campo e impeccabile uomo-gol. Splendida la reazione degli azzurri, dopo lo svantaggio iniziale provocato da un goffo intervento di Cajuste, il peggiore tra gli azzurri. Netto il dominio in campo. Su tutti oltre alla furia Osimhen l’inarrestabile Di Lorenzo, un ispiratissimo Zielinski, un ottimo Politano e un altrettanto bravo Raspadori, perfetti nel creare superiorità numerica. Buona la prima per Garcia, che a giorni potrebbe contare anche su un gran colpo di De Laurentiis: l’acquisto di Gabri Veiga. E a Frosinone mancava un certo Kvaratskhelia…”.