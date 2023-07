Notizie Calcio Napoli - “Per quelli che non capiscono il calcio… discontinuo”. Scrive così Piotr Zielinski su Instagram postando un’immagine di sé sul campo di allenamento. Un post polemico, di risposta più precisamente, a chi gli ha dato spesso del discontinuo e chi lo sta evidenziando soprattutto in questi giorni in cui si parla di un trasferimento in Arabia Saudita, considerandola eventualmente una cessione non particolarmente dolorosa.

