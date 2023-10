Nell'ambiente Napoli non si parla d'altro: la piazza chiede a gran voce l'esonero di Rudi Garcia dopo l'ennesimo risultato deludente in campionato e adesso sembra essere arrivati davvero ad un punto di rottura.

Per raccogliere i malumori dei tifosi napoletani e provare a sdrammatizzare, il comico Peppe Iodice ha inscenato una finta telefonata con il presidente Aurelio De Laurentiis, in cui gli chiede di trovare un modo per esonerare l'allenatore.

