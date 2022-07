Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà ha scritto sul suo profilo Twitter le ultime relative al coreano Kim del Fenerbahce che sembra essere in pole per sostituire Koulibaly.

Ecco cosa scrive Pedullà:

"La lista per il dopo KK è quella anticipata martedì sera: prima fila Kim e non Acerbi che anche in queste ore è dietro. E la call di ieri per il coreano è andata bene. Ora serve accelerare"