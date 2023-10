Notizie Calcio Napoli – Il collega Alfredo Pedullà ha parlato di Antonio Conte sul suo profilo X:

“Antonio Conte ha spiegato. Non è vero che non rende squadre in corsa. Due anni fa l’ha fatto ma non vuole rendere queste squadre in corsa, avrà un motivo e va rispettato. A conferma del fatto che non c’erano trattative “vere” e che certe domande con modi inopportuni e sedi inopportune avevano zero senso”.