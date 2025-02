Party per Edoardo De Laurentiis: compleanno a Posillipo per i suoi 40 anni, spunta Lele Oriali! | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Giornata di festa ieri in casa Napoli, per il compleanno del vice-presidente del club azzurro Edoardo De Laurentiis. Party per i suoi 40 anni a Posillipo, ieri sera, alla presenza anche di Lele Oriali.

Compleanno Edoardo De Laurentiis

Ecco le immagini: