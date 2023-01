Il collega Tancredi Palmeri ha commentato Inter-Napoli su Twitter:

Serviva solo una partita pressoché perfetta all’Inter: così è stata. Epica dalla cintola in giù, effervescente in attacco finché non ha trovato la determinazione di vincerla. Nel 2*T si aiza e intimidisce da grande squadra. Napoli è solo Kvaratskhelia