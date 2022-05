Tancredi Palmeri commenta i fatti accaduti in Spezia Napoli con le immagini oscurate dalla Lega Serie A tramite Dazn:

"Siete d’accordo con la scelta della Lega Calcio (immagino non sia scelta di Dazn) di non mostrare nemmeno una immagine degli scontri, o siete per il diritto di cronaca? Io sono per il diritto di cronaca se un evento sta accadendo, che non significa morbosità".