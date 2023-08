Notizie Calcio - Il collega Tancredi Palmeri ha parlato su Twitter dei calci di rigore fischiati per fallo di mano, specificando che:

"Non che ce ne fosse bisogno, ma al briefing UEFA Rosetti chiarisce di nuovo che non è mai rigore il tocco di mano avvenuto con il braccio che supporta il corpo in caduta, come accaduto al Bologna contro la Juventus".