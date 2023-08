Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha scritto su Twitter in merito alla situazione rinnovo di Victor Osimhen:

"Comunque da 2 mesi l’accordo per Osimhen era raggiunto e ancora non c’è nu caz. Evidentemente tanto raggiunto non è. Evidentemente l’offerta araba ‘disturba’ le cifre finali per Osimhen. Evidentemente non c’è minimamente accordo sulla clausola rescissoria, il punto nodale"