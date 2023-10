"Pagliaccio", Leao replica duramente alla accuse di Cassano: è scontro social | FOTO

Dopo la gara di Dortmund la Uefa l'ha premiato con il premio di MVP del match, ma la partita di Rafa Leao contro i gialloneri evidentemente non ha messo tutti d'accordo.

Leao attacca Cassano

Tra i critici più accesi della prestazione portoghese c'è Antonio Cassano, che ha duramente attaccato il numero 10 del Milan accusandolo di non difendere e di non essere decisivo: "Gli manca sempre 1 per fare 31 - ha detto Fantantonio - fa due sgroppate è tutta velocità, palla avanti e basta, non ha mai tirato in porta, zero assist, ha sbagliato la giocata decisiva".

Un attacco frontale che ha scatenato la reazione del giocatore del Milan, che su Twitter ha postato il video commentando con diverse emoticon di faccine che ridono e del pagliaccio. Un vero e proprio botta e risposta social.