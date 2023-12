Ostigard e il tifo per il St. Pauli: "Stasera finisce 3-0!"

Fra le ex squadre di Leo Ostigard, difensore del Napoli, c'è il St. Pauli che attualmente è in Bundesliga 2 e che oggi affronterà nel big match del campionato l'Amburgo: le due squadre sono rispettivamente prima e seconda in classifica col St. Pauli a 30 punti e l'Amburgo a 27 dopo 14 giornate.

E in una diretta Instagram del St. Pauli, è intervenuto in collegamento Leo Ostigard che ha dichiarato:

"Sono a Napoli e guarderò la partita qui con alcuni amici! Spero finisca 3-0 stasera, è il mio pronostico!".