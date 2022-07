Calciomercato Napoli - La famiglia Ospina si trova a Napoli. La moglie del portiere, il cui contratto è scaduto il 30 giugno con il Napoli, ha pubblicato una foto sul suo profilo social in compagnia di David e della figlia. A quanto pare non ci sarebbero più margini per un rinnovo con il Napoli e così Ospina si accinge a firmare un contratto da 3.5 milioni netti a stagione con il club Al-Nassr allenato da Rudi Garcia.