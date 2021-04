Osimhen trova la ragazza con una gamba sola: "Grazie a tutti! Dio vi benedica" [FOTO]

Napoli - Victor Osimhen riesce a rovare la ragazza che cercava! Nei giorni scorsi, l'attaccante del Napoli, aveva chiesto aiuto sui social dopo aver postato la foto di una ragazza africana immortalata per strada mentre vendeva acqua e senza una gamba. Dopo essere riuscito a trovarla è arrivato il messaggio del calciatore che ha fatto una videochiamata con lei:

"Trovata! Grazie a tutti coloro che hanno mostrano preoccupazione per la sua situazione. Dio vi benedica".

Questo è stato l'appello di Victor Osimhen nei giorni scorsi sui social:

“Questo è veramente scoraggiante e allo stesso tempo una grande motivazione. Vi prego di non esitare a contattarmi per darmi qualsiasi informazione utile per farmi trovare questa ragazza“.

