Ultime notizie SSC Napoli - Pronto a scendere in campo con la Nazionale, Victor Osimhen che con la sua Nigeria affronterà domani Sao Tomé e Principe per le qualificaizioni alla prossima coppa d'Africa. La Nigeria è già qualificata in realtà e affronta l'ultima in classifica del suo girone.

L'attaccante del Napoli però alla vigilia ha pubblicato la foto durante la rifinitura: