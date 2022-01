Ultime notizie calcio Napoli - Victor Osimhen si prepara a tornare in campo, dal momento che domani contro il Bologna potrebbe trovare spazio, dal primo minuto oppure a partita in corso. Il bomber azzurro ha pubblicato sui suoi canali social una foto di lui che indossa la maschera al carbonio costruita e realizzata per lui dopo l'infortunio rimediato contro l'Inter. Esemplificative le due emoticon usate: una clessidra ed un leone.