Osimhen risponde alle accuse di sua sorella: "Attori fantastici, meraviglioso!"

La sorella di Osimhen scoppia a piangere in diretta: "Victor, paga il tuo debito con mio marito". Il riferimento è alla vicenda legale che ormai da settimane coinvolge l'attaccante del Napoli Victor Osimhen, accusato da Osita Okolo, suo cognato ed ex membro del suo entourage, di non avergli pagato le commissioni dovute per il suo trasferimento dal Lille al Napoli.

La risposta di Osimhen

Su Instagram Victor Osimhen ha risposto ironicamente alle accuse e al video di sua sorella, ormai diventato virale in Nigeria. Osimhen scrive in tono ironico, tra faccine sorridenti: "Attori fantastici, meraviglioso".