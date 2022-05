Calcio Napoli - Victor Osimhen è stato eletto migliore Under 23 del campionato italiano. Un riconoscimento importante per l'attaccante al suo secondo anno in un campionato difficile come quello della Serie A. Roberto Calenda, agente di Victor, ha scritto un messaggio su Twitter a riguardo.

Osimhen

Osimhen miglior under 23: tweet dell'agente

Ecco le parole scritte da Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen su Twitter: