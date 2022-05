Osimhen sul premio miglior U23: "Ho resistito a ogni problema, lo dedico anche a chi vuole che fallisca! Alla prossima stagione"

Notizie Napoli calcio. Victor Osimhen è stato premiato come miglior giocatore Under 23 della stagione in Serie A. Il centravanti del Napoli ha ricevuto il premio prima della gara vinta contro lo Spezia per 3-0, valida per l'ultima giornata di campionato.

Osimhen Napoli premio Under 23

Osimhen messaggio social

Osimhen ha poi pubblicato un lungo post sui suoi canali social per ringraziare tutti per il premio ricevuto, lanciando anche una frecciata a chi lo critica: