Ultimissime calcio Napoli - Messaggio via social di Victor Osimhen, che alla vigilia di Sampdoria-Napoli ha lasciato un post su Twitter con alcune sue foto in maglia azzurra e questo testo: "Metto l'anima e la mia mente al 100% in questo, non fallirò!"

I Put My Mind And Soul Into This?I No Go Fall?? pic.twitter.com/FfaEIdpf5I — victor osimhen (@victorosimhen9) September 22, 2021