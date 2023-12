Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, ha scritto un messaggio sui propri social dopo la vittoria del Pallone d'Oro africano da parte del suo assistito:

"Complimenti Victor per aver vinto il premio Caf come migliore giocatore dell’anno. Sono orgoglioso di te. È un riconoscimento del grande lavoro svolto. Non è il primo e non sarà l’ultimo perchè il futuro è tuo. Complimenti!!!"