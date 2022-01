Ultime notizie calcio Napoli - Victor Osimhen, non ancora pienamente recuperato dall'infortunio al volto subito contro l'Inter, è allo stadio Diego Armando Maradona per sostenere i compagni negli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Il centravanti nigeriano ne ha approfittato per far visita alla statua del Pibe de Oro, prontamente immortalata con un video pubblicata su Instagram: "The King".

