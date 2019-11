Marco Insigne, sfogo via Instagram per le offese da parte dei tifosi al fratello Lorenzo Insigne. Ecco il messaggio postato: "Non è razzismo, ma invidia! Capitano del Napoli e 10 in nazionale, anche chi non te lo dice è orgoglioso di te fratellino". Il tutto allegandoci le parole di Umberto Chiariello, il quale invitava a smettere di definire 'cafone' trattandosi di discriminazione territoriale tra napoletani stessi.