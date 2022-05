"Nostalgia" Insigne, guardate dov'è oggi: folgorato dal panorama! | VIDEO

Ultime calcio Napoli - Giornata relax a Capri con amici e famiglia per Lorenzo Insigne, che nel video postato via social dalla sua Jenny è immortalato mentre ammira il panorama dall'isola. Un po' di nostalgia per il capitano del Napoli che fra qualche settimana lascerà la Campania, direzione Toronto?

