"Niente fantasmi a Lecce: +3", il simpatico post di Gilmour su Instagram | FOTO
Social 18:35
di Redazione
Lecce-Napoli, il commento di Gilmour sui social
Ultimissime Calcio Napoli - “No spooks in Lecce: +3”, scrive così Billy Gilmour su Instagram all’indomani della vittoria in Puglia che vale ancora il primato. Ovvero: “Niente fantasmi a Lecce: +3”, a proposito di Halloween con la nuova maglia SSC Napoli esibita per l’occasione.
Gilmour esulta così dopo Lecce-Napoli
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