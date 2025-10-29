"Niente fantasmi a Lecce: +3", il simpatico post di Gilmour su Instagram | FOTO

Social ico calendario ico orologio18:35  
Niente fantasmi a Lecce: +3, il simpatico post di Gilmour su Instagram | FOTO

Lecce-Napoli, il commento di Gilmour sui social

Ultimissime Calcio Napoli - “No spooks in Lecce: +3”, scrive così Billy Gilmour su Instagram all’indomani della vittoria in Puglia che vale ancora il primato. Ovvero: “Niente fantasmi a Lecce: +3”, a proposito di Halloween con la nuova maglia SSC Napoli esibita per l’occasione. 

Gilmour esulta così dopo Lecce-Napoli 

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top