Natan studia il Milan! Partita alla tv con gli amici a cena | FOTO

Domani il Napoli vola a Berlino per la trasferta di UEFA Champions League, poi domenica gli azzurri tornano allo stadio Maradona per sfidare il Milan nel big match di Serie A. Stasera i rossoneri hanno giocato e perso contro la Juventus e a guardare la partita c'era anche il difensore del Napoli Natan, che ha seguito il match in tv per studiare gli avversari in vista del prossimo impegno di campionato.

Il difensore brasiliano era a cena con gli amici Joaopaulo Sandes de Oliveira e Diego Mancuso, giocatore del Napoli Futsal.