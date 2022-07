Nasce #IostoconADL, l'ala pro-De Laurentiis riemerge sui social

Hanno destato scalpore in questi giorni le offese ricevute dal presidente Aurelio De Laurentiis al Rione Alto, a Napoli, dove il patron della SSC Napoli ha ricevuto ingiurie da alcuni passanti che lo avevano riconosciuto dopo una visita dal dentista. Stanotte è stato esposto anche uno striscione firmato dagli ultras che contesta nettamente la presidenza De Laurentiis.

Ultime notizie Napoli. Non tutti i tifosi la pensano allo stesso modo, però. Oggi su Twitter è stato lanciato l'hashtag #IostoconADL, con il quale l'ala pro-De Laurentiis tenta di far sentire la propria voce in un clima di forte contestazione nei confronti del presidente del Napoli.