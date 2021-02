Napoli, Osimhen si dissocia dal fratello: "Amo Napoli, Gattuso e i miei compagni! Nessuno può parlare per me" [FOTO]

Napoli- Victor Osimhen si dissocia dal fratello dopo le recenti dichiarazioni che hanno scatenato un putiferio sui compagni di squadra e il gioco del Napoli calcio.

SSC Napoli, Osimhen si dissocia dal fratello

"Voglio che sia chiaro che chiedere opinioni sul calcio a un mio parente non è lo stesso che chiederle a me direttamente. Io amo Napoli, la squadra e il mio allenatore. In special modo amo i miei compagni e spero di continuare a crescere e di migliorare per aiutarli. Questa è la mia opinione ufficiale e voglio che la rispettiate. Nessuno può parlare per la mia persona".

