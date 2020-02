Il Napoli in questi istanti è in partenza verso Cagliari, dove domani alle ore 18.00 affronterà i rossoblu allenati da Rolando Maran per cercare di dare continuità al successo di San Siro contro l'Inter in Coppa Italia di mercoledì. Sorridente, come testimoniato dallo scatto pubblicato dalla SSC Napoli su Twitter, a bordo dell'aereo Stanislav Lobotka.

Benvenuto a bordo Stanislav ??

? Cagliari



? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/7ozeFiJVik — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 15, 2020