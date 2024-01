Napoli-Fiorentina, spunta il consiglio di papà Cholo a Giovanni Simeone

Ultime notizie Supercoppa italiana - Un altro Simeone ci riprova: al Cholo, sette giorni fa, è andato tutto di traverso nella Supercoppa spagnola giocata proprio a Riad. Cinque gol presi dal Real Madrid di Ancelotti. Il Cholito spera che, stavolta, il sole arabo porti bene a quelli della sua famiglia. E svela il consiglio del papà Diego Pablo Simeone:

"Papà l'ho sentito, non è particolarmente felice per il modo con cui l'Atletico Madrid ha perso in Supercoppa. Non so se lo chiamerò di nuovo in queste ore. Tanto so quello che mi dirà: "Cerca di dare sempre tutto quello che hai". Lo conosco bene, già me lo ha detto ieri".