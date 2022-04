Napoli: chieste le dimissioni di Spalletti dai tifosi, rivolta sui social

Termina in modo clamoroso Empoli-Napoli con un 3-2 in rimonta in 8 minuti nel finale. La squadra di Andreazzoli batte quella di Spalletti che è subito contestato a Napoli dai propri tifosi. Sfogo tramite Twitter e gli altri social.

Napoli: dimissioni Spalletti chieste dai tifosi

Incredibile periodo buio del Napoli che ha detto addio allo scudetto nelle ultime tre partite con due sconfitte e un pareggio soltanto. Spalletti si ritene il primo responsabile del disastro del Napoli di queste ultime settimane e i tifosi la pensano alla stessa maniera. Infatti, è sui social che scoppia la rivolta dei tifosi del Napoli che chiedono le dimissioni di Spalletti.