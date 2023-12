"Napoli è casa mia, ora sono uno scugnizzo napoletano", il discorso da brividi di Spalletti | VIDEO CN24

Notizie calcio. La Giunta Comunale, su proposta del Sindaco Gaetano Manfredi, ha approvato nei giorni scorsi la delibera con la quale conferisce la cittadinanza onoraria di Napoli a Luciano Spalletti, l’allenatore di Certaldo (FI) che ha guidato la SSCNapoli alla conquista dello scudetto nello scorso campionato di calcio. "

Mamma mia! Che responsabilit√† che mi date (ride, ndr). Voglio ringraziare il Sindaco Manfredi e tutti i Consiglieri Comunali. Il pensiero va a tutti quelli che hanno collaborato con me, i collaboratori, lo staff, gli autisti, i massaggiatori, chiunque ha lavorato col calcio Napoli. Ringrazio Giuntoli e il suo staff, ringrazio il presidente De Laurentiis e lo ringrazio anche per essere qui presente. Ringrazio tutta la societ√†, ma soprattutto ringrazio i miei giocatori che sono gli artefici della bellezza che √® venuta fuori la scorsa stagione che √® andata in giro per tutto il mondo. Oggi mi conferite la Cittadinanza Onoraria per ci√≤ che ho fatto in questi due anni al Napoli. Sono emozionatissimo come vedete, ma non so se merito tutto questo, perch√© alla fine √® stato detto che io avevo una squadra fortissima ed √® stato detto che tutti potevano vincere. Questa onorificenza √® la dimostrazione del legame umano che c'√® stato tra me e la gente di Napoli, questo √® l'aspetto pi√Ļ importante. Quando sono diventato allenatore del Napoli chiedevo a tutti di avere sempre uno stadio pieno che ci sostenesse, come √® accaduto in queste ultime due stagioni. Dopo anni di una media di circa 20-25 mila abbiamo avuto sempre lo stadio pieno e questo √® stata una delle pi√Ļ grande vittorie mia e della squadra. Oggi siamo qui e abbiamo messo al centro dei desideri tutto questo che √® accaduto. Questa √® una testimonianza che ancora una volta l'unione di tutti pu√≤ portare alla vittoria di un popolo come quello di Napoli. Oggi Napoli √® la mia casa, e sono un official scugnizzo. Come ho detto pi√Ļ volte non merito tutto questo. Nessuno pu√≤ meritare quello che voi avete trasferito a me. Nessun comune mortale pu√≤ meritarlo, grazie. Voglio mostrare il video fatto ai calciatori che ho mostrato a loro prima dell'ultima partita, non c'era bisogno di discorsi. Avevo detto loro che l'avrei tenuto per me, invece, questa √® l'occasione giusta per mostrarlo a tutti".