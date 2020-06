Napoli - Josè Callejon, resterà a Napoli i prossimi mesi anche. Il calciatore in scadenza di contratto il 30 giugno non ha intenzione di lasciare a stagione in corso i suoi compagni e la maglia azzurra dopo 7 stagioni. Intanto, arriva la conferma delle ultime notizie in merito alla questione direttamente dalla moglie dello spagnolo. Marta Ponsanti, infatti, ha pubblicato nelle stories di Instagram il titolo della notizia riguardo il futuro del giocatore.