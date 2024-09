Il Napoli è arrivato a Cagliari in vista della sfida di domenica alle ore 18:00 contro i sardi di Nicola. La squadra azzurra è giunta in serata all'aeroporto di Elmas, venendo travolta dall'affetto e dall'entusiasmo dei tifosi partenopei residenti in Sardegna. Conte è anche sceso dal pullman per andare a firmare autografi e scattare dei selfie con i bimbi tifosi azzurri. Ecco il video girato dai nostri inviati Pasquale Cacciola e Vittorio Bernardo.