Napoletano in USA esulta per il Napoli, il poliziotto americano resta allibito! | VIDEO

Carmine Buonocore è un pizzaiolo napoletano che vive e lavora negli Stati Uniti d'America. Da un po' di tempo a questa parte ha raggiunto una certa notorietà su TikTok, dove pubblica video della sua vita quotidiana nel continente americano, spesso alle prese con il suo lavoro da pizzaiolo dall'altra parte del mondo.

Ultime notizie. Ieri sera, in occasione della partita Napoli-Cremonese, il tifoso napoletano Carmine Buonocore si è registrato mentre esultava per l'ennesimo gol del Napoli ed ha immortalato la reazione di un poliziotto americano che è lì, al suo fianco, allibito per la passione con la quale esulta per il Napoli.

Guarda il video in allegato.