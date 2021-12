"Buon viaggio Tío!!In questa vita spesso siamo stati in disaccordo forse perché eravamo testardi e orgogliosi allo stesso modo.Porto con me i bei ricordi,i momenti vissuti insieme….Dai un bacio a papà che mi manca". Il messaggio d'affetto di Diego Armando Maradona Jr per la scomparsa dello zio Hugo Maradona.

