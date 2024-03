Mondiale per club 2025, Ziliani: "Ad Armstrong e Johnson tolsero Tour e medaglie, perché alla Juve lasciano i punti?"

Il giornalista Paolo Ziliani su X ha scritto il suo pensiero in merito al Mondiale per club 2025 che vede questo testa a testa tra Juventus e Napoli. Per gli azzurri, quella di questa sera, è una gara che vale doppio. In palio, per motivi di ranking, c'è anche la faccenda Mondiale. De Laurentiis, nei giorni scorsi, ha annunciato che sta facendo visionare le carte da un pool di legali per una possibile azione legale nei confronti della Vecchia Signora qualora il Napoli non si qualificasse per il Mondiale per club 2025.

Ecco cosa ha scritto Ziliani sulla vicenda: