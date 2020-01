Milik su Instagram: "90 minuti di cori, sostegno e incitamento: se siamo in finale è grazie a tutti noi e voi insieme!"

Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli ed i suoi tifosi di nuovo fianco a fianco. Commoventi le immagini di ieri, con i supporter, in particolare quelli delle Curve, che hanno sostenuto la squadra e l'hanno spinta a realizzare una autentica impresa eliminando la Lazio e conquistando il pass per le semifinali di Coppa Italia in un momento delicatissimo della storia recente del club partenopeo. A sottolineare la cosa è stato in questi isanti Arek Milik, che ha ringraziato i tifosi con un bellissimo post su Instagram. Ecco quanto da lui scritto:

"90 minuti di cori, di sostegno, di incitamento. Se siamo in semifinale e’ grazie a tutti noi e a tutti voi. Insieme! Siete la nostra carica...Forza Napoli"