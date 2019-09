Milik scalda i motori, il polacco è pronto al ritorno il campo: "Manca poco" [VIDEO]

Arek Milik è finalmente sulla via del recupero. L'attaccante del Napoli, come confermato da Carlo Ancelotti in conferenza stampa, è pronto a tornare a disposizione in vista delle prossima sfide. Non convocato con la Sampdoria, il polacco resta in dubbio anche contro il Liverpool e più probabilmente si riverà in campo contro il Lecce.

Intanto il centravanti prosegue gli allenamenti a Castel Volturno e sui social mostra tutta la grinta e la voglia di tornare il prima possibile: "Manca poco" le parole di Milik su Instagram.

