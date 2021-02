Napoli - E' San Valentino, la festa degli innamorati e Arek Milik, ex calciatore del Napoli calcio, ironizza sui social pubblicando un foto di lui e De Laurentiis con tanto di cuore e canzone. I rapporti nel finale di avventura in azzurro tra Milik e De Laurentiis non sono stati dei migliori tra rinnovo, multa e mancate cessioni.

