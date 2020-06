Ultime notizie calcio Napoli - Arek Milik, attaccante del Napoli, ha pubblicato su Instagram un post dopo la vittoria sull'Hellas Verona:

Goal con dedica. Grazie di tutto. Ti amo #papa’ ????#forzanapoli Goal dedicated to...thanks for everything. Love you #dad ????#forzanapoli To dla Ciebie tato! Dzi?kuj? za wszystko. Kocham Ci?. #tata ????#forzanapoli

