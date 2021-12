Calciomercato Napoli - C'è l'idea Arek Milik per la Juventus nella prossima finestra di mercato invernale. L'attaccante, prima di andare al Marsiglia, era già stato accostato ai bianconeri. I tifosi della vecchia Signora hanno commentato sui social il possibile arrivo del centravanti ex Napoli a Torino così: "E' uno scarto del Napoli, cosa ce ne facciamo?", "Se fosse stato bravo, il Napoli e soprattutto de Laurentiis non se lo sarebbero lasciati scappare"