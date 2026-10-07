Miglior giocatore di sempre: Hamsik mette Maradona secondo, la reazione dei tifosi del Napoli

Un gioco social tra grandi ex campioni del calcio e una risposta che ha fatto discutere i tifosi del Napoli. Protagonista Marek Hamsik, storico capitano azzurro e recordman di presenze con la maglia del club, chiamato a stilare una classifica dei più grandi fantasisti della storia. Il risultato non è passato inosservato, soprattutto per la posizione riservata a Diego Armando Maradona.

Hamsik mette Maradona al secondo posto

Nel gioco, i nomi vengono proposti uno alla volta e il partecipante deve decidere immediatamente dove inserirli, senza conoscere quelli che verranno successivamente.

Quando è comparso il nome di Maradona, Hamsik ha scelto di inserirlo al secondo posto. Una decisione che, in quel momento, poteva avere una logica proprio perché Lionel Messi non era ancora comparso tra i nomi disponibili. Quando è arrivato anche l'argentino, infatti, l'ex capitano del Napoli lo ha collocato al primo posto.

Maradona-Messi, classifica Hamsik

La classifica di Hamsik fa discutere

La scelta su Maradona non è stata l'unica a sorprendere. Nella graduatoria dell'ex centrocampista azzurro, Roberto Baggio è finito al quarto posto mentre Pelé è stato inserito addirittura al settimo.

Va comunque considerato il meccanismo del gioco: Hamsik non poteva sapere quali sarebbero stati i nomi successivi e doveva quindi prendere una decisione senza conoscere l'intera lista.

Nonostante questo, la posizione di Maradona ha inevitabilmente attirato l'attenzione dei tifosi del Napoli che non hanno preso bene la sua scelta.

Per il popolo azzurro, infatti, Maradona rappresenta qualcosa che va oltre una semplice classifica dei migliori calciatori di sempre. È il simbolo assoluto della storia del Napoli e della città, oltre che l'uomo che ha guidato gli azzurri ai primi due scudetti.