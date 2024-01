"Mia suocera ha detto che ormai sono diventata napoletana perché...". Polemica per il post di lady Simeone | FOTO

Notizie¬†Calcio¬†-¬†‚ÄúMi sono appena inventata un parcheggio e mia suocera ha detto che sono diventata proprio napoletana. Chiss√† perch√©, a me √® sembrato un parcheggio perfetto‚ÄĚ, √® quanto ha scritto in buona fede Giulia Coppini, moglie di Giovanni Simeone, su Thread in risposta ad un utente. Un commento, tuttavia, che non √® piaciuto al 100% considerando il classico stereotipo del cittadino partenopeo. Ma c'√® anche chi sottolinea un richiamo all'arte dell'arrangiarsi e al sapersi adattare a qualsiasi circostanza, tipica napoletana. Senza pregiudizi.¬†