Notizie Calcio Napoli - Nel post-gara di Barcellona, qualche organo di stampa spagnolo ha dato la notizia secondi cui Messi non avrebbe salutato Manolas per quel gol del greco ai tempi della Roma che eliminò proprio i catalani. Il difensore del napoli su Instagram chiarisce: "Alcune volte bisogna essere svegli e prima di scrivere cattiverie di guardare per bene la foto! Non ho visto mai un giocatore giocare con l'orologio"