Allan Saint-Maximin ha scritto un messaggio ai tifosi del Fenerbahce dopo che il suo trasferimento al Napoli è saltato in quanto non è stato trovato l'accordo sul prestito con l'Al-Ahli. Ecco le parole scritte dal calciatore in una storia social:

"Non sono tornato per fare scherzi. Grazie a tutti voi per i tanti messaggi ricevuti. Fidatevi di me, sono pronto: lotterò per voi!"