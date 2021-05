"Peccato per il naso...". Mertens lo sfotte su Instagram, risposta geniale di Milik! [FOTO]

Ultimissime notizie. Simpatico siparietto su Instagram fra Dries Mertens ed Arek Milik: i tuoi ex compagni di squadra si divertono a prendersi in giro nei commenti sul social network e, come spesso accade in questi casi, è proprio il nostro Mertens ad accendere la miccia.

Mertens-Milik, siparietto su Instagram

Tutto è cominciato con una foto pubblicata da Milik su Instagram, che lo ritrae a petto nudo mentre mette in mostra tutto il suo fisico scultoreo. Interviene Mertens con il solito commento divertente: "Ancora fai il fenomeno, peccato per il naso...".

Stavolta, però, Milik non si è tenuto lo scherzo ed ha risposto per le rime: "In Polonia grande naso significa grande "melanzana". Quindi sto bene con il mio naso". Tutto è finito tra le risate dei tifosi. Lasciamo che siate voi ad interpretare cosa volesse dire Milik con il suo riferimento alla "melanzana".