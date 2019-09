Mertens, la moglie Kat: "E il premio per l'esultanza ingannevole dell'anno va a Dries!" [FOTO]

Notizie calcio Napoli - Doppietta alla Samp ed esultanza con pallone sotto la maglia. Tutti hanno pensato per un momento che Dries Mertens e la sua moglie Kat fossero in attesa di un bambino, ma a quanto pare non è così. Prima il chiarimento sui social di Dries che dice: «Partita incredibile, il modo migliore di iniziare la stagione al San Paolo. Dedico un gol al mio amico Dolly che ha una pancia come un pallone».

Poi è la stessa Kat a confermare tutto: «E il premio per l'esultanza ingannevole dell'anno va a: Dries Mertens» scrive con un pizzico d'ironia.