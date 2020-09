Mertens in barca a Napoli, il tifoso Daniele lo becca e si fa autografare il braccio: la firma diventa 'tattoo'!" [FOTO & VIDEO CN24]

Ultime calcio Napoli - "Daniele, Daniele! C'è Dries!", inizia così la storia del tifosi Daniele che racconta le emozioni dell'incontro con Dries Mertens a CalcioNapoli24. La sua è la storia di un tifoso davvero innamorato della sua squadra del cuore, la storia di un tifoso che arriva addirittura a tatuarsi l'autografo di Dries. Ci tiene a sottolineare però che è solo il secondo dedicato al Napoli, perché il primo tatuaggio l'ha fatto sul braccio destro, con Diego Armando Maradona sullo sfondo alle spalle del Vesuvio e col San Paolo in primo piano. E poi c'è quello dello scudetto azzurro.

Ma veniamo all'incontro che "mi ha fatto commuovere al punto di piangere". Perché mentre era in barca con un amico, becca la barca con Dries Mertens. Il belga, disponibile come sempre, s'avvicina con l'imbarcazione e gli firma l'autografo sul braccio. E cos'ha pensato bene di fare il tifoso Daniele? Beh, tatuarselo prontamente:

Sono Daniele Politelli, il mio motto è 'solo gas', grande tifoso del Napoli. Vivo a Londra da 6 anni, faccio il pizzaiolo e sono 3-4 anni ormai che desideravo che Dries Mertens mi firmasse il corpo per poi farne un tatuaggio. Ero sulla barca del mio amico, Lino, e stavo riposando in cabina. Ma lui mi ha iniziato a chiamare con enfasi: "Daniele, Daniele! C'è Mertens!". Io non gli credevo, ma lui insisteva e mi chiamava. Esco dalla cabina, salgo e vedo Dries Mertens con il cappello di paglia. Inizio a piangere dall'emozione, pochi minuti e il belga si avvicina alla nostra barca con la sua. Un'emozione unica mai vissuta prima, sembravo un bambino! Mi ha autografato il braccio e subito sono andato a tatuarmelo. Mertens, credetemi, è davvero un ragazzo d'oro".