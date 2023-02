Mertens e la dedica da brividi a Starace: "Ti penso sempre, sei tu la storia!" | FOTO

Ultime notizie calcio Napoli - Dries Mertens non dimentica mai Napoli, anzi: è arrivato lo splendido regalo al suo amico Tommaso Starace. In dono per lo storico magazziniere della SSC Napoli, c'è la 10 del belga al Galatasaray.

Dedica Mertens a Tommaso Starace

Mertens e la dedica a Starace: foto

Nella dedica prima della firma sulla maglia del Galatasaray di Mertens per Starace si legge:

"Da Napoli fino ad Istanbul: ti penso sempre, sei tu la storia..."